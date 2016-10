Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İşte o konuşmadan satır başları

Türkiye'de ister FETÖ'cü ister bölücü, bu milletin gücü sizin bu eylemleriniz yanında asla ve asla azalmayacak, artmaya devam edecek.Dün millet olarak Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü coşkuyla, heyecanla kutladık. Bugün Cumhuriyetimizin gelecekte de istikbalimizin sembolü olarak bu gururu yaşatacağız. Bu emaneti canımız pahasına korumayı herbirimiz için şerefli bir görev sayıyoruz. İnşallah 2023'e geldiğimizde Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 100'üncü kuruluş yıldönümünü çok daha heyecanlı gerçekleştireceğiz. O günlerden bu günlere vatan şehitlerini rahmetle, minnetle arıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere bütün gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

81 İLİMİZ TEK YÜREK OLDU

Yenikapı'da muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 5 milyon vatandaşımız Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde meydanı doldurdu. O gün o meydanda beden veya kalben bulunan vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyoruz. O gün Yenikapı'da Türkiye'nin gücünü, milletin demokrasiden yana tavrını bütün dünyaya gösterdik. O gün beraberliğimizi hiçbir gücün bozamayacağını dosta düşmana ilan ettik. 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde de milyonlarca vatandaşımız meydanları doldurdu. 81 ilimiz tek yürek oldu, tek vücut oldu. İstanbul demokrasiye, özgürlüklere ve büyük Türkiye hayaline sahip çıktığını gösterdi. Bu yiğit ve dik duruşundan dolayı bütün İstanbulluları, bütün vatandaşları tebrik ediyorum.



KURŞUNLARA VÜCUDUNUZU SİPER ETTİNİZ

Bu millet şehitlerini asla unutmayacak, gazilerini asla unutmayacak. O gün bu milletin her bir ferdi birer kahramandı. Millet adına, devlet adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdunuz. Darbe kalkışmasının gerçekleştiği ilk yer olan Şehitler Köprüsü'nü de tuttunuz. 'Şehitler Köprüsü geçilmez' diyerek kurşunlara vücudunuzu siper ettiniz. Darbe gecesi olduğu gibi demokrasi nöbetlerinde de İstanbul'un her köşesinin nabzını tuttunuz. İstanbul'da 2 milyon 200 bini aşan üyemiz 27 gün boyunca çoluğuyla, çocuğuyla meydanlardaydık. Vatanına ihanet edenler değil, meydanlarda demokrasi nöbeti tutanlar kazandı. Milletin tanklarını sürenler değil, tankların üzerine çıkan kahramanlar kazandı. Aklını kiraya veren teröristler değil, her biri birbirinden yiğit şehitler, gaziler kazandı.

FETÖ'DEN DE DAEŞ'TEN DE KURTARACAĞIZ

Bu acı tecrübeden önemli dersler çıkardık. Gereken her adımı kararlılıkla atarak, bu türden alçak kalkışmaların yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hiç kimse devlet içinde devlet olmaya cesaret edemeyecek. Millet iradesine ipotek koymayı aklından geçirmeyecek. Sınırlarımız içinde veya dışında bu necip millete kast edenlerin üstesinden gelmeye muhtediriz. FETÖ'den de, BETÖ'den de, DEAŞ'tan da, onun siyasi uzantılarından da kurtaracağız.AK Parti, 2001'de yola çıkarken kurucu liderimiz genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o kutlu yolculukta bir şey söyledi: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti için 3 Kasım 2002 tarihi bir başlangıçtır.

BAŞKANLIK TARTIŞMALARI O ZAMAN BAŞLADI

AK Parti iktidarı 14 yıl boyunca bir yandan Türkiye'yi 3'e katlarken, milli gelirini 3 kat artırırken, milletimizin hayali olan hizmetleri yaparken, yurdun her köşesini bilişim ağlarıyla donatırken, sağlıkta dönüşümü gerçekleştirirken, eğitimde büyük reformları yaparken, sosyal devlet olma yolunda dönüşümü gerçekleştirirken, diğer yandan da AK Parti vesayetçileri, darbe özlemcilerinin de tepelerine vura vura geliyor. Ülkeye tuzak kuran darbecileri de teröristleri de hallede hallede bugüne geliyoruz. Bu hizmetleri yaparken zannetmeyin ki önümüze kimse çıkmadı. Bir yandan hizmet yaptık, proje gerçekleştirdik, bir yanda da vesayet odaklarıyla, darbe meraklılarıyla mücadele ettik. İlk açık müdahale 27 Nisanındaki e-muhtıradır. 363 milletvekiliyle işbaşına gelmişiz 'Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Bu işin çözümü millettir dedik ve millet kararını verdi, millet 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi ve o referandumla birlikte artık Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önü açıldı. Bu Türkiye'deki yönetim sisteminin en önemli değişikliğinin başlangıcıdır. Bugün başkanlık tartışmalarının başladığı nokta da budur.

CHP HİÇBİR ZAMAN HALKIN İRADESİNE RAM OLMADI

CHP o gün adam gibi parlamentoda cumhurbaşkanı seçimi yaptırsalardı, bugün biz sistem meselesini konuşma ihtiyacı duymazdık. CHP siyasi hayatında hiçbir zaman halkın iradesine ram olmamıştır. AK Parti'nin karşılaştığı vesayet ve darbe heveslileri bununla da yetinmedi. Hemen arkasından kapatma davası açtılar. Onu da savuşturduk. Hala durmadılar, yargıyla darbe yapmaya kalktılar. Yine millete giderek yargı reformuyla aştık. Bu sefer Gezi olaylarını tertip ettiler. Ağaç, yeşil diyerek iktidarı devirme hevesine kapıldılar.