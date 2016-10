Vatana kaçış operasyonu

yıllar sonra konuştu. aHaber'dekiprogramında şok açıklamalardabulundu. Türkiye'de etkili bir gazetesahibi de olan Nadir, o dönemdekimedya patronlarının sır toplantılarınıanlattı. 1989'da Başbakanı Turgut Özalile medyanın önde gelen isimlerinin buluşmasındatanık olduğu şok ayrıntılarıaktardı. İşte yılın röportajı:sahiplerinin bir toplantısındailginç konuşmalar yaşandı.Bir medya patronu bana, "Asil Bey, bizbir balonun içindeki 7 iğneyiz. Balonupatlatmadan hareket etmeliyiz" dedi. Buifadelerin ne demek olduğunu anlamaktagüçlük çektiğimi söyledim. Daha basitbir şekilde anlatmak istedi. Bu kez, "AsilBey, yani it iti ısırmaz" ifadesini kullandı."Siz kendinizi öyle görüyor olabilirsiniz.Ancak ben öyle değilim" diye tepki gösterdim.(Asil Bey'e it, iti ısırmaz diyenkişi, Aydın Doğan 'dır).o dönem vatana ihanetiçinde olan işadamları, benim vatansevgimi daha da arttırdı. Dış güçlerlebirlikte hareket eden dönemin medyasıbana, yaralı balinaya saldıran köpekbalıklarıgibi saldırdı. Şunu net olarakbelirtmeliyim. Bana operasyon emrini ABD verdi, İngiltere düğmeye bastı.Türk medya patronları da onlarla birliktegerekeni yaptı.sonra İngiltere'ye döndüm.İngiliz istihbarat servisleri MI5 ve MI6 'nınsüper ajanları bana kumpas kurdu. Dahasonra MI6 Başkanı olacak dostum bana,"Seni öldürecekler" dedi.ajanlardan biri ABD'de kalpkrizinden öldü. Bana suçlamaları yöneltenmasadan sorumlu kişi de beyin kanamasıgeçirerek can verdi. Yargılandığım günlerdeAdalet Bakanı olan kişi, istifa etti. Kısabir süre sonra kalp krizinden öldüğünüöğrendim. Şaşırmadım.medya patronlarısürekli bana geliyor ve "Özal'a söyle,fiyatları arttırsın" diyorlardı. Bir gün opatronlar, Sayın Özal'ı bir yemeğe davetetti. Ben de davet edilenlerden biriydim.Özal'ın da olduğu yemekte o kadar çokalkol aldılar ki hepsi sarhoş oldu. Hiçbirikendinde değildi. Bu tablo şaşırtıcıydı amamaalesef gerçekti.'Supergrass Register'diye bir kitapları var. Ülkedeki hukukdışı faaliyetlerin detaylarıyla yazılı olduğubir kitap... Burada, ülkenin tüm hukukdışı çalışmaları var. Bana karşı hazırlanankumpas ekibinin başında da çok özel biribulunuyor. Öyle ki suç dosyasını banagetirdiklerinde şaşkına döndüm. Şu andaiçinde bulunduğumuz bu büyük odayıtamamen kaplayacak kadar fazla suçlamavar. Bana karşı operasyon üstüne operasyonyapmaya başladılar. Yargıca karşı daözel bir çalışma yaptılar.Yard Emniyet MüdürYardımcısı Wyn Jones ile ekibimin başavukatı mahkemede suçsuz olduğumukanıtlamak için her şeyi yaptılar. Ancakkarşımdaki güç farklı düşünüyordu. Yargıçbir ara, "" dedi. "Sayın yargıç,sizden bir ricam var" dedim. "Nedir"diye sordu. Ben de, "Ben suçsuzum cümlesibana aittir." cevabını verinceşaşırdı. Haklı olduğumu o da anladı. Ancakmahkemeye baskı kurdukları açık birşekilde ortadaydı.önce, 1990'lı yıllarda benibitirmek için çok özel bir ekip iş başıyaptı. İngiltere'nin istihbarat servisleri MI5ve MI6'nın süper ajanları bana kumpaskurdu. Yakın dostum, Muhafazakar BakanMichael Mates, "Seni öldürecekler. Sakınotomobile binme" dedi... Şok yaşadım.Akıllı olmakla cesaretli olmanın arasındaçok küçük bir çizgi vardır. Bunu düşünerekekibime artık Londra'dan ayrılmamızgerektiğini söyledim.küçük uçak hazırlandı. Çok gizlibir tarlaya doğru yola çıktı. Tamamen benimkurguladığım bir projeydi. Bir de herihtimale karşı, Fransa'da bir yer ayarladık.Çünkü riskli bir uçuş olacaktı. Uçaklarıngeldiği haberini alınca yola çıktık. Çok dikkatlibir şekilde tarlaya ulaştık. İki uçaktanbirini tercih ettim. Aynı anda iki uçak dahavalandı. Fransa'ya indim. Uçak değiştiripKıbrıs'a geçtim. Gece de annemle onunmeşhur çorbasını içtik.Nadir, kendisine yapılan operasyon nedeniyle çok önemli bir adımı atamadığını söyledi. Nadir, "O kumpası bana kurmasalardı. Türkiye'de Hürriyet'i satın alacaktım ve milli bir çizgide yönetecektim.diyen bir medya oluşturmak için her şeyi yapacaktım. Dış güçler bana saldırırken, dönemin Ekonomi Bakanı Güneş Taner'in tavrı beni daha da üzdü. Çünkü rakip medyanın etkisi altında tavır alıyordu" dedi.kuran süper ajanlar, benimle irtibata geçti. KKTC 'ye davet ettim. Hepsi, gerçekleri anlattı. O ajanlardan biri ABD'de kalpten öldü. Bana suçlamaları yönelten masadan sorumlu olan kişi de beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Yargılandığım günlerdeki Adalet Bakanı da istifa etti ve kalp krizinden can verdi.