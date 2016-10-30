Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Türkiye'ye teslim ederse, öteceğinden korkuyor. Nasıl oraya gitti, nasıl oturma izni aldı, kim götürdü, hangi faaliyetlerde bulundu, aralarında ne gibi ilişkileri var? 'Türkiye'ye geldiğinde bunlardan konuşacağını düşündüğünden korkuyor ve vermiyor' diye düşünüyorum." dedi.

Şahin, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

15 Temmuz gecesini, "Sela okuyanların, bela okuyanlara galip geldiği bir gece" olarak gördüğünü kaydeden Şahin, sela okuyanların, bela okuyanlara karşı da hep galip geleceğini belirtti.

Darbe girişimini engellemenin önemine değinerek, girişimden sonraki süreci yönetmenin ise çok daha önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu darbecilerden hukuk içerisinde gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim şu anda soruluyor. Karşımızda öyle bir örgüt var ki sinsi, kalleş, bukalemun, kendisini gizliyor, yalan gani, takiye ustası, anlayamazsın. En yakınındaki bunların azılı adamı olabilir. Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın yaverleri bunların adamlarıymış düşünebiliyor musunuz.? Dünya tarihinde böylesine bir örgüt görülmemiştir."

Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir milyon mağdur var", "Bir sendikaya üye oldu diye, bankaya para yatırdı diye memur memurluktan atılır mı?" dediğini hatırlattı.

Açığa alınan ya da görevlerine son verilen memurların Bank Asya'ya para yatırdıkları için değil, Pensilvanya'dan aldıkları emir gereği para yatırdıkları için bunu yaşadıklarını belirten Şahin, memurların FETÖ ele başından aldıkları talimatlarla onların sendikalarına üye olduklarını ve bankalarına para yatırdıklarını ifade etti.

"MAAŞI DEVLETTEN, TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALACAK"

Bunun "Devlet memuruyum ama Türkiye Cumhuriyeti devletinden talimat almam Amerika'dan talimat alırım" manasına geldiğini aktaran Şahin, "Hiçbir devlet, kendisinin dışındaki bir yerden talimat alan memuru bünyesinde barındırmaz. Neden? Düşman besliyorsun. Devleti yıkmaya çalışan, meclisi bombalayan, Başbakanı yakalasa öldürecek olan bir örgüte mensup kişiyi devlette nasıl tutarsınız? Maaşı devletten, talimatı Pensilvanya'dan alacak. Tabi ki yapılan işler doğrudur." diye konuştu.

"BU PARALAR HİMMET PARALARI"

Devlet Denetleme Kurulu'nun yaptığı bir çalışmaya değinen Şahin, şunları söyledi:

"Bank Asya'ya 90 bin memur para yatırmış. 4 milyar 700 milyon. En yükseği 117 bin 500 lira, en düşüğü ise 21 bin lira. 117 bin lirası olup da bankaya yatıracak böyle bir memur var mı? En düşüğü 21 bin lira. Nereden geldi bu paralar? Bu paralar himmet paraları himmet. Himmet diye toplanmış bu örgütün 'abileri' tarafından kendilerine mensup memurlar adına bankada hesap açtırılmış. Ne zaman? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Asya'ya uyarıda bulundu, birtakım para yatıranlar 'Bankaya el konulacak' diye düşündü ki paraları çekmeye başladılar. Bunlar iyi niyetle para yatırmış. Onlar çektiler. Ama Pensilvanya'daki FETÖ haber gönderdi. 'Bankaya para yatıracaksınız, bankanın içini boşaltmayacaksınız, elinizde neyiniz var satıp yatıracaksınız.' Bunların önemli bir bölümü memurlar adına yatırıldı."

"38 BİN HESABA BİRİSİ TEDBİR KOYDURMUŞ"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bir incelemesine de değinen Şahin, "Bank Asya'da 38 bin hesaba birisi tedbir koydurmuş. Bu örgütün abilerinden birisi. Düşünmüş ki 'Para yatırttık ama bunlar parayı alıp çekip giderse.' Tedbir koyuyor. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler 'Bunlara neden dokunuyorsunuz" diyor. Bir sor 'bu memur en düşüğü 21 bin lira nereden bulmuş ta yatırmış?' bir sor." ifadesini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARDIR"

Denizli'de yapılan bir operasyona değinen ve bu operasyonda gözaltına alınan bilişim uzmanı Mesut Tekkoyun'un evindeki valiz ve ayakkabı kutusu içinde saklanmış bulunan 990 bin dolar ve 50 bin avro ile Fetullah Gülen'e yazdığı şiirin bulunduğunu hatırlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"990 bin dolar. Bunlar himmet paraları. Sadece 1-2 tane yakalandı. Kim bilir daha kaç tane var bunlardan. Herhalde bu örgüt, ayakkabı kutuları ve valizlerde yakalanan paralarla bu görevden alınan ve uzaklaştırılan maaşları kesilen memurlara herhalde maaş falan verecekler. Böylesine tehlikeli ve hain bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Ne kadar terör örgütü varsa bunlar yargı önüne çıkacak ve en ağır cezayı alacaklardır."

2016'nın milletin canı pahasına demokrasisine, cumhuriyete ve iradesine sahip çıktığı bir yıl olduğunu belirten Şahin, FETÖ'den tutuklanan itirafçıların sözlerini salondakilere okudu.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK DELİL Mİ OLUR?"

ABD'nin "Delil var mı?" diye sorduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"En büyük delil Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı'nı bunlar Mürted'e getirmedi mi? Bunların liderleri 'Seni kanaat önderimizle görüştürelim mi?' diye sordu. 'Kim kanaat önderi?' dedi, 'Fetullah Gülen' diye cevap verdi. Bundan daha büyük delil mi olur. Ne tutuyorsun elinde. Çünkü Türkiye'ye teslim ederse öteceğinden korkuyor. Nasıl oraya gitti, nasıl oturma izni aldı, kim götürdü, hangi faaliyetlerde bulundu, aralarında ne gibi ilişkileri var? 'Türkiye'ye geldiğinde bunlardan konuşacağını düşündüğünden korkuyor ve vermiyor' diye düşünüyorum."

Örgütün kriptolu mesajlaşma programı "ByLock"a da değinerek, her gün yeni delillerin ve gözaltıların yaşandığını, daha da yaşanacağını vurgulayan Şahin, bütün terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını sözlerine ekledi.