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73 yaşında öğreniyor

73 yaşında tenis öğreniyor
Bartın'da oturan 73 yaşındaki emekli öğretmen Nergis Yakın, sporuna gönül verdi. 30 yıl önce öğretmenliğini yaptığı tenisi öğrenmek için yaşını önemsemedi, kortlara koştu. Öyle ki, antrenörü olduğu Ali Güler'den ders almaya başladı. 2 çocuk, 4 torun sahibi Nergis Yakın, "Haftada 5 saat antrenman yapıyorum. Her yaşta herkesin bir sporla uğraşması gerektiğine inanıyorum" dedi.
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