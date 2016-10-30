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400 ’cü çıktı

400 eczacı FETÖ’cü çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu, yürütülen soruşturması kapsamında 400 eczanenın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi. Belirlenen eczanelerim ilaç provizyon sistemi olan Medula'nın ekranları karartıldı. Eczane sahipleri üzerindeki FETÖ soruşturmasının da sürdüğü öğrenildi. Sayının artabileceğini belirten yetkililer, eczanelerde kesilen sahte faturaları ile elde edilen paraların Pensilvanya'ya aktardığını belirtti.
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