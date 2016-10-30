400 eczacı FETÖ’cü çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 400 eczanenın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi. Belirleneneczanelerim ilaç provizyonsistemi olan Medula'nınekranları karartıldı. Eczane sahipleri üzerindeki FETÖ soruşturmasının da sürdüğü öğrenildi. Sayının artabileceğini belirten yetkililer, eczanelerde kesilen sahte faturaları ile elde edilen paraların Pensilvanya'ya aktardığını belirtti.
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