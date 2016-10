20 milyon $ buhar oldu

en varlıklı işadamlarından Süreyya Beşe 2 yıl önce hayatını kaybetti. Geriye 6 çocuğu kaldı. İddiaya göre babazayıflığı bulunduğunu söylediği ilk eşini Kilis 'te bırakıp İstanbul'a taşındı. İkinci eşini ve çocuklarını el üstünde tutup lüks bir yaşam sundu.İlk eşten olan çocuklar ile ikinci eşten olan Didem Beşe Baytekin, öz kardeşi Süreyya Can Beşe'ye mirastan rant sağladığını iddia ederekiçin dava lar açtı. Ayrı ayrı açılan davalar bir mahkemede birleşti.kız kardeşiin açtığı davaya verdiği cevapta 1997 yılı itibarıyla bankada 10 milyon 554 bin lirası olduğunu ve bu parayı kendisinin kazandığını ve Hollanda'da ticaret yaptığını iddia etti. Ancak o tarihtehenüz 20'li yaşlarda askerliğini bile yapmamış, tahsilini yarım bırakmış ve ticari hiçbir iş de yapmamıştı. Üvey kardeşleriyle birlikte babasının mirasının iptalini isteyenkardeşi S. Can Beşe'nin hesabına yıllarca kira gelirlerinin aktarıldığını, kardeşinin çalışarak ya da ticaret yaparak bu kadar mal varlığının olmadığını iddia etti. İddiaya görenin hesabına, 10 yaşından beri her ay 250 bin lira kira geliri yatırıldı. Babası öldüğünde, bu para 20 milyon doları bulmuştu. Ancak kasada bu paraya bir türlü rastlanmadı. Bunun dışında baba ölüm döşeğinde iken alelaceledaki bir arsanın satışı yapıldı. Arsa satışından elde edilen 950 bin dolar da S. Can Beşe'nin banka hesabına aktarıldı. Hollanda'lı eşi sayesinde Hollanda vatandaşı olan ve sınırsız oturma izni olan Süreyya Can Beşe davalar açıldıktan sonra Türkiye'de okuyan çocuklarının kayıtlarını alarak Hollanda'ya gitti.