  1. Büyük ödül Usta’ya
  2. Ölümcül ayrılık

20 milyon $ buhar oldu

Merhum iş adamı ’nin 90 milyon dolarlık serveti nedeniyle birbirine düşen çocukları yeni bir yla gündeme geldi. , “Babamın her ay kardeşimin hesabına 250 bin lira yatırarak 20 milyon doları bulan parası ortada yok. Mirasın paylaşımının iptalini istiyoruz” dedi.

20 milyon $ buhar oldu
Kilis'in en varlıklı işadamlarından 2 yıl önce hayatını kaybetti. Geriye 6 çocuğu kaldı. İddiaya göre baba Süreyya Beşe, 'akıl hastası' zayıflığı bulunduğunu söylediği ilk eşini 'te bırakıp İstanbul'a taşındı. İkinci eşini ve çocuklarını el üstünde tutup lüks bir yaşam sundu. Hatta vasiyetinde, ilk eşinden olan çocuklarına 300 milyonu bulan servetinden sadece 9 milyonluk bir otel bıraktı. İlk eşten olan çocuklar ile ikinci eşten olan Baytekin, öz kardeşi Süreyya Can Beşe'ye mirastan rant sağladığını iddia ederek 'mirasın iptali' için lar açtı. Ayrı ayrı açılan davalar bir mahkemede birleşti. S. Can Beşe, kız kardeşi Didem Beşe Baytekin'in açtığı davaya verdiği cevapta 1997 yılı itibarıyla bankada 10 milyon 554 bin lirası olduğunu ve bu parayı kendisinin kazandığını ve Hollanda'da ticaret yaptığını iddia etti. Ancak o tarihte S. Can Beşe henüz 20'li yaşlarda askerliğini bile yapmamış, tahsilini yarım bırakmış ve ticari hiçbir iş de yapmamıştı. Üvey kardeşleriyle birlikte babasının mirasının iptalini isteyen Didem Beşe Baytekin, kardeşi S. Can Beşe'nin hesabına yıllarca kira gelirlerinin aktarıldığını, kardeşinin çalışarak ya da ticaret yaparak bu kadar mal varlığının olmadığını iddia etti. İddiaya göre S. Can Beşe'nin hesabına, 10 yaşından beri her ay 250 bin lira kira geliri yatırıldı. Babası öldüğünde, bu para 20 milyon doları bulmuştu. Ancak kasada bu paraya bir türlü rastlanmadı. Bunun dışında baba ölüm döşeğinde iken alelacele Bodrum'daki bir arsanın satışı yapıldı. Arsa satışından elde edilen 950 bin dolar da S. Can Beşe'nin banka hesabına aktarıldı. Hollanda'lı eşi sayesinde Hollanda vatandaşı olan ve sınırsız oturma izni olan Süreyya Can Beşe davalar açıldıktan sonra Türkiye'de okuyan çocuklarının kayıtlarını alarak Hollanda'ya gitti.

ALİ OKTAY
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