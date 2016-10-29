  1. Güle güle şehidim
  2. Araçta yer mi yoktu paşam

Yeşil !

Yeşil JeansBiri!
Teröristbaşı Gülen, ABD'deki ininde saklandı. Çete üyeleri ise yakayı ele vermemek için iki yüzlü davrandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da cirit atan bir 'cü kıskıvrak yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "" adlı Twitter hesabından "Aksilahlanma" etiketi açılması ve kampanya başlatılmasına ilişkin ihbar üzerine düğmeye bastı.



AYDA 750 BİN TL KAZANIYORDU
Araştırmada söz konusu hesabın sahibinin öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu, olduğu anlaşıldı. Aydoğdu, Gaziantep'te yakalandı. Aydoğdu'nun saklandığı evde ve arabasındaki çantada yapılan aramada, Bank Asya'ya ait dokümanlar, bir radar tespit cihazı, bir para sayma makinası ile 236 bin 755 ABD Doları ve 48 bin 910 TL para çıktı. Öte yandan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun kullanıcıları ya da şirketleri Twitter'da TT yani çok okunanlar listesine almak için ayda 750 bin TL aldığı saptandı.




MEVLÜT YÜKSEL
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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