Yayladağı kırsalına 3 top mermisi düştü

Alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait noktadan atıldığı tespit edilen 3 top mermisi Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki bir mevzinin etrafına düştü.
Mevzide bulunan bir asker, etrafa yayılan taşların vücuduna isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.
Yaralı asker hastaneye kaldırılırken 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler top mermisinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yaptı.
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