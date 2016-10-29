Tutkusu sonu oldu

Edirne'deyaşayan 16yaşındaki MüminCan Keskin, tam birmotosiklet tutkunuydu.Önceki gün arkadaşıylabuluşmak için yola çıktı.Korkunç bir kaza yaşandı.Kask da takmayanKeskin, önündeseyreden TIR'a çarptı.Metrelerce savrulangenç, feci şekilde hayatınıkaybetti. TIR sürücüsüise yoluna devam etti.Vatandaşlar durumujandarma ve sağlıkekiplerine bildirdi.Kazayı haber alıp olayyerine akın eden gencinyakınları sinir krizigeçirdi. Aile bireyleriniekipler sakinleştirmeyeçalıştı. Keskin'in cesedi,yapılan incelemeninardından otopsi yapılmaküzere Keşan DevletHastanesi'nin morgunakaldırılırken, jandarma,kaçan TIR sürücüsünüyakalamak için çalışmabaşlattı.
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