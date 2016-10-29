Tutkusu sonu oldu

Edirne'de yaşayan 16 yaşındaki Mümin Can Keskin, tam bir motosiklet tutkunuydu. Önceki gün arkadaşıyla buluşmak için yola çıktı. Korkunç bir kaza yaşandı. Kask da takmayan Keskin, önünde seyreden TIR'a çarptı. Metrelerce savrulan genç, feci şekilde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise yoluna devam etti. Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı haber alıp olay yerine akın eden gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Aile bireylerini ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Keskin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.