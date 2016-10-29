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Torun cinayetine 6 yıl hapis istemi

Torun cinayetine 6 yıl hapis istemi
İstanbul Bahçelievler'de av tüfeği ile 5 yaşındaki torunu Baran Abdi Kahraman'ı öldüren dede Musa Dal (52) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 11 Mart 2016'da meydana gelen olayda Musa Dal, iddiaya göre tüfekle oynarken yanlışlıkla torununu vurmuştu. Dede Dal çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Dal'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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