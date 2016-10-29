Törenlerde bir ilk!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok ilde tören düzenlendi. Törenlerde dikkat çeken değişiklik ise polis ve askerin çelengi birlikte taşıması oldu.



29 Ekim cumhuriyet bayramı dolayısıyla birçok ilde törenler düzenlendi. Trabzon'daki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Törenlerde ilk kez değişen yönetmelik uygulandı, asker ve polis birlikte valiliğin çelengini taşıdı. Adana Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını ve yönetmelik değişikliği sonrası böyle bir uygulamanın yapıldığını söyledi.



VALİ DEĞİŞİKLİĞİ ANIMSATTI

Adana'daki törenlerde de yönetmelik değişikliğinin ardından Demirtaş'ın, valilik çelengini görevli bir asker ve polisle birlikte koyması dikkati çekti. Eskiden valilik çelenginin görevli polislerle birlikte anıta konulduğunu anımsatan Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını ve yönetmelik değişikliği sonrası da böyle bir uygulamanın yapıldığını söyledi.