Tekmeci saldırgan tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yargılandığı davada tahliye edilmesine yapılan itirazın ardından, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çakıroğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Çakıroğlu, Anadolu Adalet Sarayında Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede söz alan Çakıroğlu, hakkında çıkarılan tutuklama kararını kabul etmediğini belirterek, "Cezaevinde işkence görmekteyim. Diz kapaklarımda kan toplanana kadar dövüyorlar. Benim cezaevinde can emniyetim yoktur, sağlanmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Şemsi Dak ise tahliye sonrasında yapılan itirazın yok hükmünde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararı yok hükmündedir. Koğuşturma aşamasında yargılamayı yapan mahkemece tahliye verildikten sonra, savcılığın itiraz hakkı bulunmamaktadır. İtiraz sıfatı bulunmayan kişinin itirazı üzerine müvekkilim tekrar tutuklanmıştır. Bu konuda HSYK'nın 'kişi hürriyetinden tahdit suçlamasıyla' soruşturma yaptığı, hakim ve savcıları meslekten ihraç ettiği görülmüştür"

Müvekkilinin hastanedeyken yakalandığını söyleyen Dak, bu nedenle de tutuklamayı kabul etmediklerini, tahliye talep ettiklerini belirtti.

Çakıroğlu mahkeme tarafından verilen tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından, tutuklandı.

Sanığın cezaevinde işkence gördüğüne dair iddialarla ilgili de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verildi.

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen ve 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan şüpheli Abdullah Çakıroğlu, hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, tutuklu yargılanan Çakıroğlu'nun tahliyesine karar vermiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıroğlu'nun tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu. İtirazın kabul edilmesinin ardından Çakıroğlu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınmıştı.