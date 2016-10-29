Tatlı drone

Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, dün güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kahramanlara moral veren Kaya, sürpriz yapmayı da ihmal etmedi! Kontrol noktasında nöbet tutan koruculara drone ile baklava gönderdi...
Güvenlik güçlerimiz, korucular ile birlikte ülkemizi hedef alan hainlere geçit vermedi. Yetkililer de vatan için gece gündüz nöbet tutan kahramanlara moral vermeyi eksik etmedi. Dün Bitlis EmniyetMüdürü Fatih Kaya, Bitlis-Diyarbakır karayolundaki polis kontrol noktasına gitti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, polis kontrol noktasına hakim tepede nöbet tutan geçici köy korucularını da unutmadı. Canlarını vatan uğruna siper eden kahramanlara tatlı göndermek istedi. Bunun için de ilginç bir yöntem denedi. Tabaklarla poşetin içine bırakılan tatlılar, drone ile koruculara gönderdi. Drone ilegelen baklavaları gören köy korucularışoke oldu. Emniyet müdürünün gönderdiği baklavaları yiyen korucular daha sonra Fatih Kaya'yı arayıp teşekkür etti.
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