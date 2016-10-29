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Tatlı drone

Emniyet Müdürü Fatih Kaya, dün güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kahramanlara moral veren Kaya, sürpriz yapmayı da ihmal etmedi! Kontrol noktasında nöbet tutan lara drone ile baklava gönderdi...

Tatlı drone
Güvenlik güçlerimiz, lar ile birlikte ülkemizi hedef alan hainlere geçit vermedi. Yetkililer de vatan için gece gündüz nöbet tutan kahramanlara moral vermeyi eksik etmedi. Dün Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, -Diyarbakır karayolundaki polis kontrol noktasına gitti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, polis kontrol noktasına hakim tepede nöbet tutan geçici köy korucularını da unutmadı. Canlarını vatan uğruna siper eden kahramanlara tatlı göndermek istedi. Bunun için de ilginç bir yöntem denedi. Tabaklarla poşetin içine bırakılan tatlılar, drone ile koruculara gönderdi. Drone ile gelen baklavaları gören köy korucuları şoke oldu. Emniyet müdürünün gönderdiği baklavaları yiyen korucular daha sonra Fatih Kaya'yı arayıp teşekkür etti.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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