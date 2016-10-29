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Son veda

Son veda
THY hostesi Eda Özdemir, 25 Ekim'de görev uçuşuyla New York'a gitti. Kaldığı otel odasında intihar etti. ABD'de yapılan işlemlerin ardından Özdemir'in cenazesi, dün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'nda kargo terminaline getirilen genç hostesin cenazesi, akrabalarına teslim edildi. Arkadaşlarının cenazesini karşılayan hostesler ise hüzünlendi. Kabin memurlarının gözyaşları herkesi etkiledi. Özdemir'in cenazesi ailesinin ve hostes arkadaşlarının gözyaşları arasında otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. Özdemir'in cenazesinin defnedilmek üzere Karabük'e götürüleceği öğrenildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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