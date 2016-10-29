Saldırgana adli tekme

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu tekrar yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz Çarşamba günü hakkında tahliye kararı verilen Çakıroğlu hakkındaki itirazı sonuçlandı. AbdullahÇakıroğlu'nun üzerine atılı'İnanç, düşünce ve kanaathürriyetinin kullanılmasınıengelleme' ve 'Hakaret'suçlarından tutuklanmasınakarar verildi. Çakıroğlu Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye gönderilecek Çakıroğlu "Üçüncü kez gözaltına alındınız neler söyleyeceksiniz" sorusuna "İmza atacağız. Başka bir şey yok" yanıtını verdi. Saldırgan yüzünden hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Ayşegül Terzi artık tek başına dışarı çıkmaya korktuğunu belirtmişti.
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