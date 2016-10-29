  1. Bir kez daha serbest
  2. Koca kalkanı

Saldırgana adli

Saldırgana adli tekme
İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde 'ye şort giydiği için atan tekrar yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz Çarşamba günü hakkında tahliye kararı verilen Çakıroğlu hakkındaki itirazı sonuçlandı. Abdullah Çakıroğlu'nun üzerine atılı 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanmasına karar verildi. Çakıroğlu Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye gönderilecek Çakıroğlu "Üçüncü kez gözaltına alındınız neler söyleyeceksiniz" sorusuna "İmza atacağız. Başka bir şey yok" yanıtını verdi. Saldırgan yüzünden hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Ayşegül Terzi artık tek başına dışarı çıkmaya korktuğunu belirtmişti.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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