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Provokatörlere kepenk olsun!

Provokatörlere kepenk olsun!
Terör örgütü 'nın bir kaos girişimi daha engellendi. , kepenk kapatıp halkı galeyana getirmek isteyenlere yönelik harekete geçti. Valilik açıklamasında kepenk kapatanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağı belirtildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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