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, Elçi suikastını 3 gün önce planladı

Gizli tanık fotoğraftan teşhis etti: Elçi’nin program bilgisini 3 gün önce Süleyman adlı teröriste iletti. Terörist Abdullah Cin ise olay yerindeki boş kovanları toplattı

PKK, Elçi suikastını 3 gün önce planladı
Diyarbakır'da 27 sanık hakkında 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. 800 sayfalık iddianameye gizli tanığın ile ilgili ifadeleri damga vurdu. Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği Abdullah Cin'in Silvan'daki sözde öz yönetim adı altında yakma ve yıkma eylemlerinde aktif rol aldığına yer verilen o ifadelere göre Elçi 'nın talimatıyla öldürüldü. Diyarbakır'da KCK faaliyetlerini organize edip, halkı sokağa dökmeye çalıştıkları gerekçesiyle 9'u tutuklu 27 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmekten 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. 800 sayfalık iddianame aynı zamanda KCK'nın ikinci ana davası niteliğinde.

PLANLADILAR, ÖLDÜRDÜLER
Dava kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadeleri ise Tahir Elçi cinayetinde şok detaylar ortaya koydu. Gizli tanık, Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği Abdullah Cin'in Silvan'daki sözde öz yönetim adı altında yakma ve yıkma eylemlerinde aktif rol aldığnı söyledi. İfadelerde şu bilgiler yer aldı:
Abdullah Cin ayrıca Tahir Elçi suikastından sonra olay yerindeki boş kovanların polislerce toplanmasına izin verilmemesi yönünde Sur'daki teröristlere talimat verdi.
Tahir Elçi'nin 28.11.2015 günü saat 10.00'da 4 ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapacağını olaydan 3 gün önce Süleyman adlı örgüt üyesine bildirdi.
Mahsum ve Süleyman, Tahir Elçi'yi basın açıklaması yapacağı esnada öldürmek için suikast planı hazırladılar.
Mahsum Gürkan'ın suikastı gerçekleştirmek için ticari taksiyle geldiği sırada polisler tarafından durdurulduğu, kendisini durduran polisleri öldürdüğü, ardından da Tahir Elçi'ye ateş ederek öldürdüğünü biliyorum.
Kendilerinin sokak içerisine girdikleri sırada mevzide bulunan diğer teröristlerce ilk ateşin açılmasından sonra kargaşa yaratılarak o esnada Tahir Elçi'nin Mahsum Gürkan tarafından vurulması şeklinde planlama yapıldı. Hesapta olmayan olaylar gelişince Tahir Elçi'yi polislerin öldürdüğü şeklinde algı yaratılmaya çalışıldı.


Özgür CEBE/SABAH
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 00:51
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