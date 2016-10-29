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Otobüste doğum
İstanbul'da dün una az bir süre kaldığı öğrenilen Suriyeli bir vatandaşın, belediye ünde doğum sancısı başladı. Bunun üzerine Şoför Kerim Okta, otobüsü hemen durdurarak yolcuları indirdi ve en yakın hastaneye ulaşmaya çalıştı. Araç uzun uğraşlar sonucu çevrede bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne ulaşmayı başardı. Otobüse gelen ebelerin yardımıyla Suriyeli kadın bebeğini, dünyaya getirdi. Şoför Okta, "Hastaneye 5 metre kala hanımefendinin suyunun geldiğini söylediler. Dörtlüleri yakıp hastaneye park ettim. Vatandaşlık görevimizi yaptık" diye konuştu.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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