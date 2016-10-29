Otobüste doğum

İstanbul'da dün doğumuna az bir süre kaldığı öğrenilen Suriyeli bir vatandaşın, belediye otobüsünde doğum sancısı başladı. Bunun üzerine Şoför Kerim Okta, otobüsü hemen durdurarak yolcuları indirdi ve en yakın hastaneye ulaşmaya çalıştı. Araç uzun uğraşlar sonucu çevrede bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne ulaşmayı başardı. Otobüse gelen ebelerin yardımıyla Suriyeli kadın bebeğini, dünyaya getirdi. Şoför Okta, "Hastaneye 5 metre kala hanımefendininsuyunun geldiğini söylediler. Dörtlüleriyakıp hastaneye park ettim. Vatandaşlıkgörevimizi yaptık" diye konuştu.
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