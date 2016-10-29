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Kuzey Irak’a

Hakkari Çukurca'da 3 askerimizin şehit olduğu havan saldırısını gerçekleştiren PKK'lı kalleşlere yönelik Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen hava harekatında saldırıyı gerçekleştiren 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehitlerimizin intikamı alındı!
Bugün saat 12.13 sularında, Hakkari Çukurca Hisar Dağı bölgesinde PKK'lılar tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu 3 asker şehit, 4 asker de yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesinde oldukları tespit edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlendi. Bölgede tespit edilen 1 Doçka uçaksavar mevzi, 3 havan mevzi olmak üzere 4 hedef imha edildi. Mevzii içinde ve civarında bulunan 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde tespit edilen 2 havan mevzii de imha edildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 18:41
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