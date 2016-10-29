Külliye'de 2 bin kişilik resepsiyon

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından kutlamaları kabul edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verecek.

Resepsiyona siyasiler, sicil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sanatçılar, milli sporcular, akademisyenler ile askeri ve sivil protokolden 2 bin kişi davet edildi.

Külliyenin güney kapısından giren davetliler Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Birliği ve 16 Türk Devletinin bayraklarıyla, kuzey kapısından girenler ise askeri bando tarafından karşılanacak.

HDP milletvekilleri resepsiyona davet edilmedi.

ASKER-SİVİL GEÇİT TÖRENİNDE BİRLİKTE YER ALACAK

Cumhuriyetin ilanının 93. yıl dönümünde, tören geçiti TBMM ile Birinci Meclis arasında gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak törende Birinci Meclis'in önünde, Mehteran Birliği, 16 Türk Devletinin bayraklarının da yer alacağı alanda konser verecek.

İki Meclis arasındaki geçit töreninde, muharip, iç güvenlik ve 15 Temmuz gazileri, karma bando, 74'er lise öğrencisinden oluşan bayrak ve poster Grubu, 180 kişilik TSK Onur Taburu, 256 askerden oluşan komando birliği, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarını temsilen 120 askerin oluşturduğu Tarihi Bölük yer alacak.

Törende ayrıca jandarma, polis meslek yüksek okulu, polis özel harekat birliği, 63 kişilik mehteran birliği, 210 kişilik tarihi Osmanlı Birliği, 50 kişilik sivil izci grubu, farklı sivil liselerden ellerinde bayraklarla 300 öğrenci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın himayesindeki yabancı öğrenciler, Okçular Tekkesi'nden 50 kişilik grup, seymenler ve 7 bölgeyi temsilen halk oyunları ekipleri ile AFAD, THY, UMKE, Kızılay ve 112 Acil Servis'in de aralarında bulunduğu sivil kuruluşlar da yer alacak.

FENER ALAYI

Cumhuriyetin 93. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi de Fener Alayı düzenleyecek.

Ulus heykelden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanına kadar düzenlecek etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

Fener Alayı'nda, TSK Mehteran Birliği ve Tarihi Osmanlı Birliği, meşale grubu, muharip, iç güvenlik ve 15 Temmuz gazileri, itfaiye, gösteri, folklor grupları, spor federasyonları, klasik otomobiller, motosiklet grupları ile Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, AFAD, UMKE'nin de aralarında bulunduğu sivil kuruluşlar yer alacak.

Etkinlik süresince Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ateşli meşale ve çubuk fosfor ışıkları, Türk Kızılayı ise belirli noktalarda çorba ikramında bulunacak.