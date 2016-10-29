Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir araya geldiği milletvekillerine 'başkanlık sistemi' ile ilgili 'konsensüs' mesajı verdi. Erdoğan, 'sistemin adının' başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olabileceğini, bunun konsensüs içinde sağlanabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir grup AK Partili milletvekili ile sabah kahvaltısında sohbet etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendine özgü şartlarını hatırlatarak başkanlık sisteminin tıpa tıp ABD'deki gibi olmasına gerek olmadığını söyledi. Milletvekillerinin soruları üzerine değişiklik için AK Parti'nin 'tek başına' yeterli sayıda milletvekili olmadığına işaret eden Erdoğan, AK Parti'nin uzlaşı arayışında olduğunu kaydetti. Erdoğan, AK Parti'nin teklifinin açıklanmasının ardından milletvekillerinin millete bunu anlatmalarını istedi. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün oluşturmaya çalıştığı mağdur algısı tuzağına dikkat edilmesi konusunda vekilleri uyardı. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden en büyük zararı Türk milletinin gördüğünün altını çizen Erdoğan, "Asıl mağdur şehitlerimizin aileleridir ve gazilerimizdir" diye konuştu.