  1. Saldırgana adli tekme
  2. Banker Bilo gerçek oldu

Koca kalkanı

eski eşi Sait D. tarafından sokak ortasında vuruldu. Zanlı kayıplara karıştı. Genç kadın ile tehdit edilen annesine 24 saat yakın koruma verildi...

Koca kalkanı
Adanalı , lisede okurken iddiaya göre okulun önüne gelen Sait D. ile tanışarak, ailesinin izin vermemesine rağmen 8 yıl önce evlendi. Okulu da bırakan Taştan evlendikten bir süre sonra koca şiddetine maruz kaldı. Hamileyken bile dayak yedi. Genç kadın kocası bir türlü şiddet uygulamayı bırakmayınca 2 yıl önce Sait D.'den boşanmaya karar verip ondan ayrıldı. Taştan, kızını da alarak baba evine döndü. Pişman olduğunu söyleyen eski eşi ile 'Kızımız ortada kalmasın' diyerek barışan Sevinç Taştan, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. İşsiz ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sait D., barıştıktan kısa süre sonra eski günlerdeki gibi şiddet uygulamaya başladı. Kocasının değişmediğini anlayan genç kadın, ikinci kez evi terk edip ailesinin yanına taşındı. Sait D.'nin tehdit ve saldırılarından bıkan Sevinç Taştan, eski kocasını 7 kez şikayet etti. Sait D. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildi. Sait D. son olarak genç kadını alışveriş için girdiği markette yakaladı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Market sahibini bıçakla tehdit ederek öz kızının gözleri önünde karısını saçından sürükleyerek dışarı çıkardı. Elinde bıçağı sağa sola sallayıp tehditler savuran D. polisin geleceğini öğrenerek olay yerinden kaçtı. Sait D. bu olaydan iki gün sonra eski eşinin oturduğu sokağa gelip, "Senin ölümün benim elimden olacak" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli kocanın silahından çıkan saçmalar genç kadının ayaklarına ve komşunun 5 yaşındaki kızı Semanur'a isabet etti. Küçük kız omzundan yaralandı. Sait D., suç aleti tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Anne Hürü Uluğoğlu ile birlikte savcılığa giderek eski kocasının annesi ve kendisini tehdit ettiğini ve yaraladığını, bu nedenle yakın koruma istediğini talep etti. Bu talep üzerine Cumhuriyet Savcılığı konuyu incelemeye aldı. Anne ve kızına 24 saat yakın koruma verildi. Şimdi Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'nde görevli iki polis memuru hür gün 24 saat Taştan'ın evinin önünde bekliyor. Sevinç Taştan ve annesi nereye giderse polisler de oraya gidiyor. Alışveriş, hastane gibi yerlere de aileyi polis götürüyor.

O FİRARDA BİZ HAPİSTE
Genç kadın polis sayesinde korkmadığını belirterek şunları söyledi: "Eski eşim hala yakalanamadı. Polis olmasına rağmen evin yakınlarına gelip bizi tehdit ediyor. Onun yüzünden hapis hayatı yaşıyoruz. Tutuklanmasını istiyorum."
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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