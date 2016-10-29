Koca kalkanı

Adanalı Sevinç Taştan, lisede okurken iddiaya göre okulun önüne gelen Sait D. ile tanışarak, ailesinin izin vermemesine rağmen 8 yıl önce evlendi. Okuluda bırakan Taştan evlendikten birsüre sonra koca şiddetine maruzkaldı. Hamileyken bile dayak yedi.Genç kadın kocası bir türlü şiddetuygulamayı bırakmayınca 2yıl önce Sait D.'den boşanmayakarar verip ondanayrıldı. Taştan, kızını da alarak baba evine döndü. Pişman olduğunu söyleyen eski eşi ile 'Kızımız ortada kalmasın' diyerek barışan Sevinç Taştan, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. İşsiz vemadde bağımlısı olduğuöne sürülen Sait D., barıştıktankısa süre sonra eskigünlerdeki gibi şiddet uygulamayabaşladı. Kocasının değişmediğinianlayan genç kadın, ikinci kez eviterk edip ailesinin yanına taşındı.Sait D.'nin tehdit ve saldırılarındanbıkan Sevinç Taştan, eskikocasını 7 kez şikayet etti.Sait D. hakkında 2 kez uzaklaştırmakararı verildi. Sait D. son olarak genç kadını alışveriş için girdiği markette yakaladı.
YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Market sahibini bıçakla tehdit ederek öz kızının gözleri önünde karısını saçından sürükleyerek dışarı çıkardı. Elinde bıçağı sağa sola sallayıp tehditler savuran D. polisin geleceğini öğrenerek olay yerinden kaçtı. Sait D. bu olaydan iki gün sonra eski eşinin oturduğu sokağa gelip, "Senin ölümün benim elimdenolacak" diye bağırdıktan sonrapompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli kocanın silahından çıkan saçmalar genç kadının ayaklarına ve komşunun 5 yaşındaki kızı Semanur'a isabet etti. Küçük kız omzundan yaralandı. Sait D., suç aleti tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Anne Hürü Uluğoğlu ile birlikte savcılığa giderek eski kocasının annesi ve kendisini tehdit ettiğini ve yaraladığını, bu nedenle yakın koruma istediğini talep etti. Bu talep üzerineCumhuriyet Savcılığı konuyuincelemeye aldı. Anne ve kızına24 saat yakın koruma verildi.Şimdi Denizli Şehit Özer ÖzkayaPolis Merkezi'nde görevli ikipolis memuru hür gün 24 saatTaştan'ın evinin önünde bekliyor.Sevinç Taştan ve annesi nereyegiderse polisler de oraya gidiyor. Alışveriş, hastane gibi yerlere de aileyi polis götürüyor.
O FİRARDA BİZ HAPİSTE
Genç kadın polis sayesinde korkmadığını belirterek şunları söyledi: "Eski eşim hala yakalanamadı. Polis olmasına rağmen evin yakınlarına gelip bizi tehdit ediyor. Onun yüzünden hapis hayatı yaşıyoruz. Tutuklanmasını istiyorum."
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