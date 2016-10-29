Kara ve Deniz’de büyük ihraç

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda düğmeye bastı. Bakan Fikri Işık'ın imzasıyla, FETÖ soruşturması kapsamında, ihraç edilen 195 personelin 158'inin subay olduğu belirtildi. Subayların 153'ününKara KuvvetleriKomutanlığı'ndan 20'sinin ise Deniz Kuvvetleri'nden ihraç edildiği ifade edildi. Son ihraçlarla birlikte TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 4 bin 134'e yükseldi.
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