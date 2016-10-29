İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Zeytinburnu'nda, Abay Caddesi Başkanlık Binası önünden başlayarak yapılacak 8. Cumhuriyet Koşusu kapsamında 08.00-11.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak güzergah şöyle:

"Zeytinburnu Belediye Başkanlığı önünden başlayıp Abay Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Caddesi, Belgrad Kapı Yolu (Belgrad Camisi önü), İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi (Seyitnizam Camisi Önü), Yunus Emre Caddesi (çift yön)(Kiptaş önü u dönüş), Seyitnizam Caddesi (tramvay yoluna paralel ters ikamet), Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, 58. Bulvar Caddesi, 50/1 Sokak ve 45/1 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi (çift yön) (Deniz Atı Sitesi önü u dönüş), Sümer Bedaş Alt Geçidi."