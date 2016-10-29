İki yeni KHK yayımlandı

675 ve 676 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. 675 sayılı KHK, göreve iade edilen kamu görevlilerini içeriyor. Yeni KHK ile 2'si general 39 TSK personeli göreve iade edildi. TBMM'de 32, Yargıtay'da 183 personel memurluktan çıkarıldı.



Milli Eğitim'de 31 , AFAD'da 3, TBMM'de 1 personel göreve iade edildi. Bin 82 Emniyet personelinin rütbeleri alındı.



PKK'NIN 15 YAYIN ORGANI KAPATILDI

Kararname uyarınca Dicle Haber Ajansı, Yüksekova Haber, JİNHA ve Azadiye Welat gazetesinin de içerisinde olduğu 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatılma kararı çıktı.







REKTÖRLÜK SEÇİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KHK'ya göre, rektörlük seçimi şu şekilde yapılacak: "Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.

Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır."