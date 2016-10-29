Hırsıza şucüstü!

Adana'da yaşayan emlakçı Akan A., 10 gün önce, satın alacağı arsa için bankadan 500 binTL kredi çekti. Parayı evindeki kasaya koydu. Arsa için anlaşmaları tamamlayan emlakçı, parayı alıp tapu dairesine gitti. Parayı sayan AkanA., 500 bin TL'nin içinde 19 bin 700 liranın eksik olduğunu gördü. Evinde 6 ay önce çalışmaya başlayan EmineKasar'dan şüphelenmeyen adam bankanın eksik verdiğini düşünerek dava açtı. Olaydan 2 gün sonra da satış yaptığı araziden aldığı 20 binTL'yi evine getirdi, yatak odasındaki dolabın çekmecesine koydu. Birkaç gün sonra parayı saydığında ise içinden 7 bin 800 liranın yine eksildiğini gördü. Eşine durumu anlatan Akan A., karısından "Benelimi sürmedim" cevabını alınca, hırsızın 6 aydan beri temizliğe gelen hizmetçileri olabileceğini anlayıpeşi ile birlikte bir plan yaptı. Akan A., seri numaralarını aldığı 12 bin lirayı odasındaki dolaba koydu. Kasar'ın parayı alabilmesi içinyeterli zamanı sağladıklarınıdüşünen çift, planın ikinciaşamasını devreye soktu. Erkek dışarıda beklerken, eşi eve girdi. Yatak odasındaki parayısayıp 3 bin 100 liranın eksikolduğunu gören genç kadın,dışarıda kendisinden işaretbekleyen kocasına haber verdi.aradı. O da polisi arayarak hırsızlığı ihbar etti. Suçüstü yakalananKasar, tutuklanarak cezaevinegönderildi.
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