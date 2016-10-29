Hırsıza şucüstü!

Adana'da yaşayan emlakçı Akan A., 10 gün önce, satın alacağı arsa için bankadan 500 bin TL kredi çekti. Parayı evindeki kasaya koydu. Arsa için anlaşmaları tamamlayan emlakçı, parayı alıp tapu dairesine gitti. Parayı sayan Akan A., 500 bin TL'nin içinde 19 bin 700 liranın eksik olduğunu gördü. Evinde 6 ay önce çalışmaya başlayan Emine Kasar'dan şüphelenmeyen adam bankanın eksik verdiğini düşünerek dava açtı. Olaydan 2 gün sonra da satış yaptığı araziden aldığı 20 bin TL'yi evine getirdi, yatak odasındaki dolabın çekmecesine koydu. Birkaç gün sonra parayı saydığında ise içinden 7 bin 800 liranın yine eksildiğini gördü. Eşine durumu anlatan Akan A., karısından "Ben elimi sürmedim" cevabını alınca, hırsızın 6 aydan beri temizliğe gelen hizmetçileri olabileceğini anlayıp eşi ile birlikte bir plan yaptı. Akan A., seri numaralarını aldığı 12 bin lirayı odasındaki dolaba koydu. Kasar'ın parayı alabilmesi için yeterli zamanı sağladıklarını düşünen çift, planın ikinci aşamasını devreye soktu. Erkek dışarıda beklerken, eşi eve girdi. Yatak odasındaki parayı sayıp 3 bin 100 liranın eksik olduğunu gören genç kadın, dışarıda kendisinden işaret bekleyen kocasına haber verdi. aradı. O da polisi arayarak hırsızlığı ihbar etti. Suçüstü yakalanan Kasar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.