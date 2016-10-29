"Heval bizi nereden gördüler"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki 5-6 kişilik terörist grubun dün ateş destek vasıtalarıyla yapılan topçu atışı ile ateş altına alındığını duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Düğün Dağı operasyonunda ele geçirilen bir yaralı teröristle yapılan mülakatta elde edilen istihbarat değerlendirildi. Buna göre, Berkur Tepe Hudut Bölüğü'nün 5 kilometre güneyinde Irak topraklarında gözetleme faaliyetleri yapan 5-6 kişilik bir terörist grup, dün saat 12:30 sularında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

AÇIKLAMADA TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARINA DA YER VERİLDİ

TSK'nın açıklamasında ayrıca teröristlerin kendi aralarında geçen telsiz görüşmelerine de yer verilerek, şöyle denildi: "Yapılan atışlar neticesinde teröristlerin kendi aralarında geçen telsiz görüşmelerinde; -Burası ateş altında yangın yerine döndü, nereden gördüler bizi, -2 'şehit' var, yaralılar da var, -Heval bir transit getirsinler, iki ölüyü götürelim! Yaralılar var yaralılar. şeklinde konuşmalar tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan gözetleme esnasında biri gri, diğeri beyaz olmak üzere iki pikap aracın bölgeye yaklaştığı tespit edilmiş, yapılan atışlarla araçların bölgeyi terk etmeleri sağlanırken, telsiz dinlemelerinin de doğruluğu teyit edilmiştir. Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme faaliyetlerine ve tespit edilen dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edilmektedir."