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Hemşireyi tekmeleyen saldırgan adliyeye sevk edildi!

Belediye otobüsünde şort giydiği için Ayşe Terzi'yi tekmeleyen saldırgan Abdullah Çakıroğlu adliyeye sevk edildi.

Tekmeci saldırgan hakkında kritik karar!

Hemşire Ayşegül Terzi'ye belediye otobüsünde tekme atan Abdullah Çakıroğlu adliyeye sevk edildi.

Belediye otobüsünde Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle tekme atan Abdullah Çakıroğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün akşam saatlerinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çakıroğlu, emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 11:20
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