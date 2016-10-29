Hemşireyi tekmeleyen saldırgan adliyeye sevk edildi!

Hemşire Ayşegül Terzi'ye belediye otobüsünde tekme atan Abdullah Çakıroğlu adliyeye sevk edildi.
Belediye otobüsünde Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle tekme atan Abdullah Çakıroğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün akşam saatlerinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Çakıroğlu, emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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