Hayalleri çalındı

Tekirdağ'da yaşayan Şerife Mutlu'yu arayandolandırıcılar, bankadakiparasının terör örgütleritarafından kullanılacağınısöyledi. Anne Mutlu telefonlakonuşurken eşi İbrahimve oğlu Emre'yi de arayansahtekarlar ailenin telefonukapatmasına izin vermedi.İbrahim Mutlu ve oğluEmre'yi, evden uzaklaştırıpSüleymanpaşa'danÇorlu'ya yönlendirerek,Şerife Mutlu'nun evdeyalnız kalmasını ve busürede bankadan parayıçekerek elleriyle teslimetmesini sağladı. ŞerifeMutlu "Parayı çekip onlaraelimle teslim ettim. 80bin TL babamdan miraskalmıştı" dedi. Oğlu EmreMutlu ise liseden yeni mezunolduğunu, tıp okumak istediğiniifade ederek, "Bendoktorluğu hedefliyordum,elektrik mühendisliği bölümlerineyerleşecek kadarpuanı ilk sınavda gayet rahatalmıştım. Bir sene daha şansımıdenemek istemiştim.Planlarım suya düştü.Ertesi gün bizi tekrar aradılar.Adam 'Emre Beyorada mı' diye sormuş.Telefonu aldım adamı dasesinden tanıdım. Telefondakidolandırıcı 'Verlan şunu demiştin. Neoldu' diyerek benimledalga geçti" diye konuştu.
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