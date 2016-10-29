Hayalleri çalındı

Tekirdağ'da yaşayan Şerife Mutlu'yu arayan dolandırıcılar, bankadaki parasının terör örgütleri tarafından kullanılacağını söyledi. Anne Mutlu telefonla konuşurken eşi İbrahim ve oğlu Emre'yi de arayan sahtekarlar ailenin telefonu kapatmasına izin vermedi. İbrahim Mutlu ve oğlu Emre'yi, evden uzaklaştırıp Süleymanpaşa'dan Çorlu'ya yönlendirerek, Şerife Mutlu'nun evde yalnız kalmasını ve bu sürede bankadan parayı çekerek elleriyle teslim etmesini sağladı. Şerife Mutlu "Parayı çekip onlara elimle teslim ettim. 80 bin TL babamdan miras kalmıştı" dedi. Oğlu Emre Mutlu ise liseden yeni mezun olduğunu, tıp okumak istediğini ifade ederek, "Ben doktorluğu hedefliyordum, elektrik mühendisliği bölümlerine yerleşecek kadar puanı ilk sınavda gayet rahat almıştım. Bir sene daha şansımı denemek istemiştim. Planlarım suya düştü. Ertesi gün bizi tekrar aradılar. Adam 'Emre Bey orada mı' diye sormuş. Telefonu aldım adamı da sesinden tanıdım. Telefondaki dolandırıcı 'Ver lan şunu demiştin. Ne oldu' diyerek benimle dalga geçti" diye konuştu.