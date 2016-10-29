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Haşdi Şabi Tel Afer'e saldırı başlattı

Şii örgüt Haşdi Şabi, Musul'un batısındaki Telafer'e operasyon başlattıklarını duyurdu. 100 bin Türkmen'in yaşadığı Tel Afer'e saldırı başlatan örgütün bu hamlesi, bölgedeki Sünnileri endişelendiriyor.

Haşdi Şabi Tel Afere saldırı başlattı
Şii örgüt Haşdi Şabi Musul'un batısındaki Telafer'e operasyon başlattıklarını duyurdu. Reuters'da yer alan habere göre, örgüt Tel Afer'e saldırı başlattığını açıkladı.

Tel Afer, Musul'un 60 kilometre batısında yer alan önemli bir ilçe. 220 binden oluşan nüfusun yüzde 75'i Sünni, yüzde 25'i Şii Irak Türkmen'i. Şiilerden oluşan Haşdi Şabi örgütünün bölgede mezhep üzerinden bir kıyım gerçekleştirmesinden korkuluyor.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi milisleri, 100 bin Türkmen'in yaşadığı Telafer'e girmek için hazırlık yaptığı dün konuşulmuştu. Musul operasyonu sonrası Irak ordusunun gerçekleştireceği Telafer operasyonuna Şii Haşdi Şabi milislerinin katılması bölgede yaşayan Sünnileri endişelendiriyor.
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 11:25
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