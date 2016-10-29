Halkın üzerine tank sürdüler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ıneşi Emine Hanım, Afyonkarahisar'ınŞuhut ilçesinde kendisi adınayaptırılan Emine Erdoğan İlim ve KültürMerkezi'nin açılış törenine katıldı.Emine Erdoğan, Fetullahçı TerörÖrgütü (FETÖ)'nün ne kadar tehlikeliolduğuna dikkat çekerek, "Yıllardırülkemizdeki samimi insanların diniduygularını sömüren din tüccarlarının,15 Temmuz'da ülkemizi nasılbir felakete sürüklediklerini gördük.Doğru ve gerçek dini bilgiye, samimibir inanca sahip insanlar, tanklarımasum insanların üzerine sürermiydi hiç?" ifadelerini kullandı.
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