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Halkın üzerine tank sürdüler

Halkın üzerine tank sürdüler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kendisi adına yaptırılan Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır ülkemizdeki samimi insanların dini duygularını sömüren din tüccarlarının, 15 Temmuz'da ülkemizi nasıl bir felakete sürüklediklerini gördük. Doğru ve gerçek dini bilgiye, samimi bir inanca sahip insanlar, tankları masum insanların üzerine sürer miydi hiç?" ifadelerini kullandı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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