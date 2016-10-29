Hakkari'den acı haber: 3 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Çukurca Hisar Dağı bölgesinde askeri birliklere PKK'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker şehit olurken, biri ağır 5 asker ise yaralandı.