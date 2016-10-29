  1. Gülen'in konuşma linkleri şifre olmuş!

Hakkari'den acı haber: 3 şehit

Terör örgütü PKK'nın askeri birliğe düzenlediği hain saldırıda 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Hakkariden acı haber: 3 şehit
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çukurca Hisar Dağı bölgesinde askeri birliklere PKK'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker şehit olurken, biri ağır 5 asker ise yaralandı.
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 14:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar