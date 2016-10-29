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Güle güle şehidim

Güle güle şehidim
Bingöl'ün Kiğı İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu düşen Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın, Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aslen Diyarbakırlı olan şehit Dargın'ın yaklaşık 4 aydır 'de görev yaptığı öğrenildi. Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Polat Özbek (23) Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın (24) cenazesi ise memleketi Samsun'da on binlerin katıldığı törenle toprağa verildi. Siirt'te şehit düşen geçici köy korucusu Kadri Yıldız'ın (47) cenazesi, Batman'ın Gercüş İlçesi'nde Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fuat Kınay ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari Çukurca'da askeri üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın (27) cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.


Tarık YILMAZ - Murat ALHAN
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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