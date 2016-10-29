Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda, sansasyonel eylem yapabilecekleri değerlendirilen 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli olarak operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütüne müzahir oldukları şeklinde bilgiler elde edilen şahısların Suriye çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki şahıslardan örgütsel emirler alabilecekleri, fırsat bulmaları halinde sansasyonel eylem yapabilecekleri ve ülkemizde kaos ortamı oluşturma arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bugün kent merkezinde yapılan operasyonda, birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerle ilgili ikamet, araç ve üst aramalarında bir pompalı tüfek ve fişekler, 2 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir."