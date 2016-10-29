  1. Batan hainler
  2. Halkın üzerine tank sürdüler

Kandırma 'i

TAKVİM, ’in köprü altında yüzünü göstermeden röportaj yapıp FETÖ’yü aklamaya çalıştığı ’in foto albümüne ulaştı... görünümlü Demir’in fotoğraflarında ‘yok’ yok...

Kandırma Hürriyeti
Yıllarca hükümetleri yıkanyenilerini kuran, darbe ve post modern darbelerin en büyük destekçisi olan , 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ara verdiği algı operasyonlarına geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in New York'taki o ünlü Brooklyn Köprüsü'nün altında yaptığı FETÖ'cü (Hürriyet'e göre David Keynes) röportajının yalanlarla dolu olduğu, yeni detaylarla bir kez daha ortaya çıktı. Hürriyet, yüzünü göstermeden ve muhabirinin montunu vererek ensesinin fotoğrafını paylaşarak yalanlarla dolu röportaja, bir de gizem katmaya kalktı. Hürriyet o röportajda, Alpaslan Demir'in ağzından, "15 Temmuz'da BYLOCK kullanılmadı" diyerek teröristbaşı Fetullah Gülen ve ona bağlı teröristlerin darbe yapmadığı algısını okuyucusuna sundu. TAKVİM, Hürriyet'in "ne adına ne de fotoğrafına" ulaşamadığı 'inin albümünü buldu. İşte Alpaslan Demir'in kendi objektifinden foto albümü:


TAKVİM, Alpaslan Demir'in iki farklı yüzüne ulaşmayı başardı.




Alpaslan Demir, parkta gezerken.


BYLOCK'u anlatan Alpaslan Demir'in köprü tutkusu olduğu ortaya çıktı. İstanbul dahil gittiği her yerde köprülerin fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.


Alpaslan Demir, tostunu yemeden önce...
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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