Yıllarca hükümetleri yıkanyenilerini kuran, darbe ve post modern darbelerin en büyük destekçisi olan Hürriyet, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ara verdiği algı operasyonlarına geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in New York'taki o ünlü Brooklyn Köprüsü'nün altında yaptığı FETÖ'cü Alpaslan Demir(Hürriyet'egöre David Keynes) röportajının yalanlarla dolu olduğu, yeni detaylarla bir kez daha ortaya çıktı. Hürriyet, yüzünü göstermeden ve muhabirinin montunu vererek ensesinin fotoğrafını paylaşarak yalanlarla dolu röportaja, bir de gizem katmaya kalktı. Hürriyet o röportajda, Alpaslan Demir'in ağzından, "15 Temmuz'da BYLOCKkullanılmadı" diyerek teröristbaşı Fetullah Gülen ve ona bağlı teröristlerin darbe yapmadığı algısını okuyucusuna sundu. TAKVİM, Hürriyet'in "ne adınane de fotoğrafına" ulaşamadığı David Keynes'inin albümünü buldu. İşte Alpaslan Demir'in kendi objektifinden foto albümü:
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