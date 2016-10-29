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'a yurt dışına çıkış yasağı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı 'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Figen Yüksekdağa yurt dışına çıkış yasağı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksekdağ'a, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Öte yandan, HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yüksekdağ hakkındaki kararın hukuki olmadığı öne sürüldü.

Mahkeme, daha önce de Yüksekdağ için mahkemeye zorla getirilmesi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınması kararı vermişti.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 18:32
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

insallah geberene kadar sirtini mapus duvarina yaslar

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evet0
hayır0
cevapla 29.10.2016 20:11
mustafa cenker mustafa cenker

sırtını birde terörle mücadele eden askere dayasan ne olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2016 19:43
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