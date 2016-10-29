Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksekdağ'a, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Öte yandan, HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yüksekdağ hakkındaki kararın hukuki olmadığı öne sürüldü.

Mahkeme, daha önce de Yüksekdağ için mahkemeye zorla getirilmesi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınması kararı vermişti.