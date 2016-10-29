FETÖ'nün 2 şirketine daha kayyum atandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonlarında, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay, daha önce tutuklanmıştı. Tutuklamalar ardından yürütülen soruşturmada savcılığın, iki şirketler grubuna da kayyum atanmasına yönelik istemini Sulh Ceza Hakimliği kabul etti. Mahkeme Kavuklar ve Küçükbay Şirketler Grubu'na kayyum atadı. Kararın TMSF'ye ulaştırıldığı ve önümüzdeki günlerde, kayyum olarak atanan kişilerin göreve devralacakları belirtildi.



KAVUKLARIN ÜNİVERSİTESİ DE KAPATILMIŞTI

Darbe öncesi, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların sıklaşması üzerine Abdullah Kavuk, sahibi olduğu Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini, eski bakanlardan Işılay Saygın'a devretmişti. Gediz Üniversitesi, bu değişikliklere rağmen darbe teşebbüsünden sonra Kanunu Hükmündeki Kararname ile kapatıldı.



Kavuklar Grup'un temeli 45 yıl önce atılmıştı. Kavuklar akaryakıt, otomotiv, beton, prefabrik, gayrimenkul geliştirme, sigortacılık, gıda, matbaa ve mürekkep olmak üzere bir dizi sektörde faaliyet gösteriyor. Grubun sitesinde yer alan bilgiye göre, 2014 yılı cirosu 750 milyon lirayı buluyor. Abdullah Kavuk'un babası Mehmet Kavuk'un kereste ticareti ile temelini attığı Kavuklar bünyesinde 2 bin kişi çalışıyor. Grup, İzmir'de perakende akaryakıt satışının yüzde 10'unu karşılıyor. Kavuklar, Bayraklı Tower ve EgeSuits gibi büyük gayrimenkul projeleri ile öne çıktı. Kavuklar ayrıca, 1200 dairelik konut projesi de hayata geçirdi.