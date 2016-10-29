FETÖ'cü 400 eczane tespit edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 400 eczane tespit etti. Bu eczanelerin ilaç provizyon sistemi olan Medula'nın ekranları karartıldı. Edinilen bilgilere göre, SGK eczane sahipleri üzerindeki FETÖ soruşturmasını sürdürüyor. Sabah'tan Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, ilk etapta FETÖ bağlantılı 400 eczane tespit ettiklerini belirten yetkililer, bu sayının artabileceğine vurgu yaptı.

ŞİFRELERİ İPTAL EDİLDİ

FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ya da incelemeye alınan eczacıların Medula'ya giriş için gerekli olan SGK şifreleri de iptal edilmeye başlandı. Fatura kesmeleri de engellenen eczacılara kurum tarafından yapılacak ödemeler de donduruluyor.

DEPOYA İNCELEME

Yetkililer, Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin eczaneden 24 bininin SGK ile çalıştığını, incelemelerin devam ettiğini, suçu kesinleşen eczacılarla ilgili de yasal sürecin başlatıldığını kaydetti. Halen yaklaşık bin 500 eczanenin incelemeye alındığı öğrenildi. İncelemede FETÖ bağlantılı eczacılarla çalışan ilaç depoları da mercek altına alınacak. İlaç depolarının eczacılarla yaptığı para trafiği ve hesap hareketleri araştırılacak.

HİMMETLERİ ÖRGÜTE AKTARMIŞLAR

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, örgütün sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki elemanları üzerinden FETÖ ile bağlantılı eczanelere inceleme yapılmadan faturalar kesildi. Örgüte mensup olmayan eczacılara ise FETÖ'nün bürokrasideki yapılanması üzerinden çeşitli zorluklar çıkarıldı. Faturaları, incelemeye tabii tutulmadan ödenen FETÖ bağlantılı eczaneler bu yolla Pensilvanya'ya para transferi yaptı. Bu eczanelerden 'himmet' adı altında alınan paraların örgüte aktarıldığı, himmet dışında ilaç ve medikal ürünlerin de yurtdışına gönderildiği iddia ediliyor.