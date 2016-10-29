Eylem hazırlığındaki 19 terörist yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda güvenlik güçlerine el yapımı bombalarla saldırmak üzere hazırlık yaptıkları iddia edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi bir grubun Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması nedeniyle eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

"Zanlıların el yapımı bombalarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldıracakları" yönündeki ihbarlar üzerine 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi gözaltına alındı.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerindeki aramada, el yapımı bomba yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bazı zanlılar hakkında daha önceden "terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için her türlü çalışmanın emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.



DAEŞ OPERASYONU: SURİYE'DEKİ ÇATIŞMA BÖLGELERİNE GİTMİŞLER

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato koordinesindeki yapılan bir başka operasyonda, eylem yapabilecekleri yönünde ciddi istihbarat alan ekipler, DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, kırsal alanda giyilen kamuflajlar, iki adet çelik yelek ve çok sayıda yine örgütsel döküman ve yayınlar ele geçirildi.