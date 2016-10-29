  1. Kozmik odadan ByLock çıktı
  2. Provokatörlere kepenk olsun!

Eş zamanlı operasyonlar

Eş zamanlı operasyonlar
Konya'da daha önce mahkemenin adli kontrolle serbest bıraktığı aralarında infaz koruma memurları ve İcra Müdür Yardımcısı 'in de bulunduğu 9 şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı. 17 ilde 73 pilota yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan pilot sayısı ise 53'e ulaştı
Etiketler: , ,
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar