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Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

, 'yı ziyaret etti.

Erdoğandan 15 Temmuz gazisine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 'yı ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayada hazır bulundu.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 21:20
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