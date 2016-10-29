Erdoğan, Suriye’de bir taşla iki kuş vurdu

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ve Suriye politikalarını değerlendirdi. Yazıdan bazı satırlar şöyle: "Suriye'nin sınır kasabası Cerablus'un, Türk tanklarının desteğiyle ilerleyen Suriyeli muhalifler tarafından DEAŞ'ın elinden alınmasının üzerinden iki ay geçti. Cerablus'ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Okullar yeniden açıldı, bölgeye insani yardım girişi başladı. Komşu köylerden binlerce kişi, Türkiye'den de 7 bin 700 mülteci Cerablus'a döndü. Dokuz çocuk annesi Emine Hardan, 'Sonunda yeteri kadar yiyeceğimiz var' diyor. BBC Türkçe'nin derlediği Economist'teki analizde ayrıca "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca Batılı müttefiklerine seslendi ve Suriye'nin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulması için yardım istedi. Erdoğan artık istediğini elde etmiş durumda. Türk askeri ve Suriyeli müttefikleri Cerablus'tan Azez'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ediyor. Erdoğan bir taşla iki kuş vurdu. DEAŞ militanlarını sınırdan yeterince uzaklaştırıp Türkiye'deki yerleşim yerlerini roketlerin menzilinden çıkardı. Aynı zamanda da Suriye'deki YPG'nin doğu ve batı kantonlarını birleştirmesinin önüne geçti. Türkiye ve muhalif güçler daha da güneye inmeyi planlıyor" yorumuna yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.