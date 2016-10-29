Erdoğan: Benim milletim gereğini yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, Irak'ın Musul kentine bağlı Türkmen kenti Telafer'e doğru hareket ettiğine ilişkin, "Konuyla ilgili olarak da benyetkili arkadaşlarımla da görüştüm. Bizim içeriden aldığımız şu an bilgilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Haşdi Şabi'nin şu anda Musul'un 80 kilometre kadar güneyinde olduğuna dair bilgiler geldi ama o bilgilerden sonra biraz daha şartlar değişmiş olabilir ya daha onlar püskürtülmüş olabilir veya ilerlemiş olsalar bile onu ancak belki şimdi alabilirim ama ciddi bir mesafe alacaklarını zannetmiyorum." dedi.
"CEVABIMIZ FARKLI OLUR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telafer meselesi, bizim için hassas bir konu. Telafer'de bir defa biz bu işe kesinlikle sıcak bakmayız. Sincar'da kesinlikle sıcak bakmayız. Bunu zaten bütün yetkililere çok açık net söyledim. Dedim ki Telafer tamamen Türkmen ili, ilçesi. Bunun yarısı Şia yarısı Sünni. Biz tabii değerlendirmeyi Şia, Sünni üzerinden değil aslında gönlümüzün arzusu bunu tamamen Müslüman olarak bakıyoruz. Fakat Haşdi Şabi burada eğer böyle bir terör estirirse kesinlikle buna olan cevabımız bizim farklı olur." dedi.
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Anayasa değişikliği ile ilgili siyasi partilerin oturup bunu konuşması doğru. Başkanlık sistemi halka giderse benim milletim gereğini yapacaktır
Başkanlık sistemi halka giderse benim milletim gereğini yapacaktır .
İDAM CEZASI
Bu işin geciktirilmesi doğru olmaz.
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