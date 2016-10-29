Cumhuriyeti'in 93. yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'e çelenk koymasıyla başladı. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne 15 Temmuz'u yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"15 TEMMUZ'DAKİ DİRENİŞ, KURTULUŞ SAVAŞIMIZI ZAFERE TAŞIYAN İRADENİN TECESSÜM ETMİŞ HALİDİR"

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniş, 93 yıl evvel Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiş halidir.

246 şehit ve 2 bin 194 gazimizin kanı pahasına elde ettiğimiz kazanımları koruyarak 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacağız. Devletimizin beka mücadelesinde gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta zatıaliniz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."