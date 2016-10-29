  1. Durduk yere icat çıkarın
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te yeni dalga

Emniyette yeni dalga
İstanbul'da 'nün birimindeki soruşturma genişledi. Gözaltın alınan bazı polislerin ifadeleri doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu saptanan 11'i halen görevli polis, 9'u sivil olmak üzere 34 şüpheli için gözaltı kararı çıktı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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