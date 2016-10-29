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Diğerbakır

HDP’li belediyesi halkı yerine PKK’ya hizmet etti. Başkan gözaltına alınınca da sokak çağrısı yaptı. Bir avuç provokatörün uyduğu çağrıya Diyarbakırlılar tepki gösterdi. Kandil’in emrindeki belediye ise tüm hizmetleri durdurdu

Diğerbakır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'terör soruşturması' kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı ile Eşbaşkan Fırat Anlı gözaltına alındı. Hendekleri destekleyen, terörist cenazelerine giden HDP tüm halka "Sokaklara çıkın" çağrısı yaptı. Ancak terör destekçisi HDP'den rahatsız olan lılar bu çağrıya uymadı. Üstelik sokağa çıkan bir avuç provokatöre de tepki göstererek gerekli cevabı verdi. Ancak terör eksenindeki parti aradığını bulamayınca halkı cezalandırdı. Gözaltıları protesto etme bahanesiyle belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçları da kontak kapattı. Vatandaşlar mağdur oldu. Şehir genelinde ise çöpler toplanmayınca Diyarbakır adeta çöpkente döndü. Kentin her tarafından dağları yükselirken belediye ikinci günde de ne temizlik ne de ulaşım hizmeti vermedi. Terör söylemlerini desteklemedikleri için cezalandırılan halk ise bu duruma isyan etti. Öte taraftan polisin belediye çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri de devam etti.


PKK güdümündeki HDP, kendisi için sokağa dökülmeyen halkı cezalandırıyor.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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