Diğerbakır

HDP’li Diyarbakır belediyesi halkı yerine PKK’ya hizmet etti. Başkan Gültan Kışanak gözaltına alınınca da sokak çağrısı yaptı. Bir avuç provokatörün uyduğu çağrıya Diyarbakırlılar tepki gösterdi. Kandil’in emrindeki belediye ise tüm hizmetleri durdurdu
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'terör soruşturması' kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Eşbaşkan Fırat Anlı gözaltına alındı. Hendekleri destekleyen, terörist cenazelerine giden HDP tüm halka "Sokaklaraçıkın" çağrısı yaptı. Ancak terör destekçisi HDP'den rahatsız olan Diyarbakırlılar bu çağrıya uymadı. Üstelik sokağa çıkan bir avuçprovokatöre de tepki göstererekgerekli cevabı verdi. Ancak terör eksenindeki parti aradığını bulamayınca halkı cezalandırdı. Gözaltıları protesto etme bahanesiyle belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçları da kontak kapattı. Vatandaşlar mağdur oldu. Şehir genelindeise çöpler toplanmayınca Diyarbakıradeta çöpkente döndü. Kentin her tarafından çöp dağları yükselirken belediye ikinci günde de ne temizlik ne de ulaşım hizmeti vermedi. Terör söylemlerini desteklemedikleri için cezalandırılan halk ise bu duruma isyan etti. Öte taraftan polisin belediye çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri de devam etti.
PKK güdümündeki HDP, kendisi için sokağa dökülmeyen halkı cezalandırıyor.
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