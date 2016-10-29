Devletin Zirvesi Anıtkabir'de!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluş yıl dönümü yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.

BAŞKENT'TE 29 EKİM TÖRENLERİ ANITKABİR'DE BAŞLADI

Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla yüksek yargı başkanları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanıyla birlikte, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Aslanlı Yol'da yan yana yürüyen Başbakan Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sırasında bir süre sohbet ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





İÇ VE DIŞ ODAKLAR 15 TEMMUZ GECESİ BİR KEZ DAHA HEZİMETE UĞRAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu. Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi Bugün tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 93'üncü yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Varlığına kast eden mihraklara karşı hürriyetinden, onurundan ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini 93 yıl önce tüm dünyaya ilan eden milletimiz aynı iradesini bugün de devam ettiriyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniş, 93 yıl evvel Kurutuluş Savaşı'mızı zafere taşıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiş halidir. Ülkemizin demokrasisini, bağımsızlığını ve meşru yönetimini hedef alan iç ve dış odaklar 15 Temmuz gecesi milletimizin cesareti ve direnişi sayesinde bir kez daha hezimete uğramıştır. 246 şehit ve 2 bin 194 gazimizin kanı pahasına elde ettiğimiz demokratik kazanımları koruyarak, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacağız. Devletimizin beka mücadelesinde gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Resmi törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı. Çok sayıda vatandaş, Anıtkabir'i ziyaret etti.





ERDOĞAN KÜLLİYE'DE DEVLET ERKANININ KUTLAMALARINI KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet erkanının kutlamalarını kabul edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yerine Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve geliştirildiği, milli iradenin temsil edildiği Birinci Meclis ve TBMM olacak.

Cumhuriyetin 93. yıl dönümü etkinlikleri için düzenlenecek geçit töreni TBMM ile Birinci Meclis arasında yapılacak. Birinci Meclis'in önünde, Mehteran Birliği, 16 Türk Devletinin bayraklarının da yer alacağı alanda konser verirken, asker, polis, gazi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan gruplar TBMM'den Birinci Meclise yürüyecek.

Geçit törenine, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarını temsilen 120 askerin oluşturduğu tarihi bölük ve 210 kişilik tarihi Osmanlı Birliği'nin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının himayesindeki yabancı öğrenciler kendi ülkelerinin bayraklarıyla renk katacak.

Cumhuriyetin 93. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek fener alayı da renkli gösterilere sahne olacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da yapılan darbe darbe girişimine karşı mücadele esnasında şehit olanların yakınları ile gaziler ve gazi yakınları da hem geçit töreninde hem de fener alayında yer alacak.

CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU'NA 2 BİN KİŞİ DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verecek. Resepsiyona siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sanatçılar, milli sporcular, akademisyenler ile askeri ve sivil protokolden 2 bin kişi davet edildi.

Külliyenin güney kapısından giren davetliler Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Birliği ve 16 Türk Devleti'nin bayraklarıyla, kuzey kapısından girenler ise askeri bando tarafından karşılanacak.

BAKÜ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliğinde de tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende milli marşlar okundu. Özoral, şehitlik anı defterini imzaladı.

Katılımcılarla temsili şehit mezarlarına karanfiller bırakan Özoral, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.