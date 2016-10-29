DEAŞ ve PKK/PYD'ye ait 65 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 67'inci gününde yaşanan çatışmalarda 3 muhalifin şehit olduğunu, 4 muhalifin yaralandığını açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı'nın" Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 67'nci gününde, Mare ve Rai sektörlerinde; gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.



3 MUHALİF ŞEHİT OLDU

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalifin şehit olduğu, 4 muhalifin ise yaralandığı bildirilerek, destek sağlayan Türk askerlerinde zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.



65 HEDEF VURULDU

Açıklamada, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 164 meskun mahalde (yaklaşık bin 305 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği belirtilerek, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 50 DEAŞ TÖ hedefine ve 15 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, hava harekâtı icra edilmemiştir" denildi.



DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 1 mayın ve 5 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 367 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.