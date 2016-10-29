  1. Külliye'de 2 bin kişilik resepsiyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üyeliğine atama

, Yükseköğretim Kurulu () üyeliğine 'i yeniden seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan YÖKe kritik atama
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül'de görev süresi dolan Prof. Dr. Tuncer'i üyeliğine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (b/1) bendi uyarınca yeniden seçtiği bildirildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 02:44
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