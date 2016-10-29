Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Hiçbir kazanımımız kolay olmadı. Hiçbir zafer bizlere altın tepside sunulmadı. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizde Kurtuluş Savaşı boyunca genci yaşlısı, kadını erkeği ile toprağa düşenlerin eseridir.

Cumhuriyeti bir kopuş olarak değil devamlılık olarak görmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdaki anlamını bulan devlet geleneğimizin, bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızın son halkası olarak değerlendiriyorum. Aziz milletimin meselenin vatan olduğu her durumda, tıpkı Çanakkale ve istiklal harbinde olduğu gibi canını feda etmeye hazır olduğunu biliyorum.

15 Temmuz'da şehit olanlar İstiklal Marşı'nı tam manasıyla ruhuna sindirmişti. Bu milletin mensubu olmaktan gurur duymalıyız. Ben milletimle gurur duyuyorum. Ne mutlu bizlere ki Rabbim bizleri bu vatanın evladı olarak yarattı.



DEMOKRASİNİN LAFINI EDİP KAYMAĞINI YİYENLER ORTADA YOKKEN MİLLETİN BU KESİMİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Bu ülkede çobanla, sanatçının, amirle, memurun, zenginle fakirin oyunun niçin eşit olduğunu o gece herkersin idrak ettiğine inanıyorum. Milletimizin irfanının genişliğine hep birlikte şahit olduk. Milletimizin yıllarca göbeğini kaşıyan adam örneğine olduğu gibi ötekileştirmeye çalışılan kesiminin toplumun asıl omurgasını teşkil ettiğini 15 Temmuz'da anlayamayanın kalp gözü mühürlenmiştir. Demokrasinin lafını edip kaymağını yiyenler ortada yokken milletin bu kesimi demokrasiye sahip çıktı

GAZİ, ÖNCE ALLAH'A SONRA BU MİLLETE İNANIYORDU

En büyük gücümüz milletimizdir. Bu durum 100 yıl önce de, 93 yıl önce de böyleydi. Gazi Mustafa Kemal, karamsarlığın adeta bir karabulut gibi ülkeye çöreklendiği dönemde ne diyor? 'Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve zillet kabul etmez'. Evet, dünyanın en güçlü ordularına karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında en büyük güven kaynağı ne top, ne tank ne cephaneydi. Gazi, önce Allah'a, sonra da karakterine esaret yakıştıramadığı bu millete güveniyordu.



HERKES KONUMUNU İYİ BİLECEK

Bizim için tehdit unsuru olan, kimseden talimat almaya asla ihtiyacımız yok, tahammülümüz de yok. Herkes konumunu iyi bilecek. Her an Irak ve Suriye'den bizlere tehdit olacak, biz de ses çıkarmayacağız. Yok böyle bir şey. Bu milletin karakterinde böyle bir şey yoktur, bundan sonra da olmayacaktır.